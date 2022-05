Bezorgdheid over verspreiding apenpokken in Europa: "Besmettingen bij mannen die seks hebben met andere mannen" 

In ons land zijn de apenpokken voorlopig nog niet opgedoken, maar aan de andere kant van de oceaan is het virus nu ook aanwezig. Een Amerikaan uit Massachusetts, die onlangs naar Canada reisde, is besmet. "We hebben op dit moment geen informatie die de patiënt in Massachusetts linkt aan de besmettingen in het Verenigd Koninkrijk", zegt Jennifer McQuinston van het Amerikaanse nationale gezondheidsdienst. "Ik denk wel dat we ons moeten voorbereiden op meer besmettingen."