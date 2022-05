Beestig bezoek voor bewoners WZC Duneroze in Wenduine: "Alpaca's aaien doet deugd"

De begeleider van de dieren, Lowie, organiseert elke dag wandelingen met de alpaca's op het strand of in de bossen. Donderdag stopte hij met 10 alpaca's bij de bewoners van rusthuis Duneroze. "De dieren zijn wel wat onder de indruk", zegt Lowie. "Want er is veel volk bij elkaar hier. De bewoners mogen de alpaca's voederen. Er staan worteltjes op het menu."