BEKIJK - Oekraïense dokter filmt gruwel Marioepol met bodycam en smokkelt beelden via tampon tot bij persagentschap

Joelja Pajevska, een arts uit Oekraïne, heeft twee weken lang de horror in Marioepol vastgelegd met haar bodycam, terwijl ze slachtoffers verzorgt. Ze blijft filmen tot haar geheugenkaartje van 256 gigabyte vol staat. Op 16 maart werd ze uiteindelijk opgepakt door het Russische leger, dat haar verdenkt van banden met het Azovbataljon. De dag voor ze opgepakt werd, slaagde ze erin om de geheugenkaart in een tampon tot bij de laatste westerse journalisten in Marioepol te smokkelen. Rusland ontkent dat ze haar gevangen houden.