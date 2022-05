Bijna geen interesse in Diepenbeek voor burgerparticipatie, ondanks budget van 50.000 euro

In Genk doen ze dat al langer, zo'n burgerparticipatie. Maar nu doet Diepenbeek dat dus ook. De gemeente wil burgers betrekken bij het uitdenken en realiseren van projecten. "Het is de eerste keer dat Diepenbeek dit organiseert", zegt schepen Jos Leroi (CD&V). "We willen graag de mensen samenbrengen en we willen thema's voorleggen waarna burgers projectvoorstellen kunnen indienen. Die thema's kunnen gaan over kansarmoede, cultuur, mobiliteit, noem maar op."