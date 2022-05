Blog: Onweer en hevige buien veroorzaken schade en hinder op de weg

In West-Vlaanderen is de bliksem vorige nacht al ingeslagen in twee woningen.



In Desselgem veroorzaakte dat een brand aan een dak, buren konden de bewoner verwittigen en de brandweer had het vuur snel onder controle. In Kortrijk deed een blikseminslag de stroom uitvallen in een huis, daar werd ook de gasleiding beschadigd.