Breuk in waterleiding zorgt voor wateroverlast in Ekeren

Rond 9 uur deze ochtend is er een waterlek ontstaan in het Groot Hagelkruis in Ekeren, door een spontane breuk in de waterleiding. Het water spoot ophoog en stroomde over straat.



De brandweer kwam ter plaatse om zandzakjes te leggen rond de waterleidingbreuk en deelde er ook uit om de kelders van de woningen te beschermen, vertelt Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. "De brandweer heeft er alles aan gedaan om het lek echt in te dijken zodat het water niet in de kelders van de aanpalende woningen in de straat zou komen. We hebben ook de rioolputjes vrijgemaakt, zodat het water terug langs die weg zou kunnen. Voorlopig is de hinder beperkt gebleven tot de straat, en is geen enkele kelder onder water gelopen."