Brouwerij Vander Ghinste nodigt alle Omers van België uit voor verjaardag

"Het wordt een groot feest op de brouwerij zelf", zegt Omer Gery Vander Ghinste. Hij is de vijfde generatie die aan het roer van de brouwerij staat. De grootvader van zijn grootvader begon met brouwen in 1892. "We zijn de enige in België die onder één dak volgens de vier gistingswijzen brouwt. Dat zorgt ervoor dat hier heel veel te zien is. Daarnaast brouwen we exact 130 jaar op dezelfde locatie. Vandaag wel met modernere apparatuur uiteraard. Maar we hebben al die historische stukken, zoals de oude brouwzaal en het koelschip zo goed mogelijk bewaard."