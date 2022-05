Brussel verlaagt registratierechten voor gezinswoning van maximaal 600.000 euro

Brussels minister van Financiën Sven Gatz wijst erop dat deze wijzigingen van de woonfiscaliteit in het regeerakkoord staan. "Ze moeten de aankoop van de hoofdverblijfplaats minder duur maken", zegt hij. "Daarmee streven we ernaar om in het Brussels gewest een voldoende grote middenklasse te behouden van jonge gezinnen die willen investeren in een eigen woning."