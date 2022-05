Ongeruste buurtbewoners willen meer steun van district Deurne, na ontploffen vuurwerkbommen

Frank Geudens (Vooruit), de voorzitter van de districtsraad, nam de brief van de buurtbewoners in ontvangst. "Uiteraard begrijpen we dat de bewoners ongerust zijn en schrik hebben. Zelfs inwoners van buiten Deurne spreken ons er over aan. Het is inderdaad onze taak om de zaak overal aan te kaarten, waar we denken hulp te kunnen krijgen. We willen nu om te beginnen in overleg gaan om te weten welke bekommernissen en problemen er precies zijn en dat we in contact blijven. Het is duidelijk dat wat tot nog toe gebeurde, niet voldoende is."