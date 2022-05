Campagne om mensen met een beperking aan te werven: "Vooral in West-Vlaanderen een oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt"

Johan Cremery is afkomstig uit Oostkerke bij Diksmuide. Na een verkeersongeval zit hij zelf al 32 jaar lang in een rolstoel. Johan heeft een eigen zaak en pleit ervoor dat bedrijven in hun vacatures duidelijk opnemen of een job al dan niet toegankelijk is voor mensen met een beperking. "Zeker in West-Vlaanderen worstelen heel wat ondernemingen met krapte op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant hebben we mensen met een beperking die kunnen en willen werken, maar dat nu niet doen om heel verschillende redenen. Veel talent gaat daardoor verloren. Wij vinden het onze plicht dat daar een match komt."