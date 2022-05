"Warm onthaal" voor "De acht bergen" in Cannes, maar het is Tom Cruise die de show steelt met straaljagers

De absolute ster in Cannes is echter Hollywoodacteur Tom Cruise (59) die gisteren uitpakte met "Top gun: Maverick", het langverwachte vervolg op de klassieker "Top gun" uit 1986. En zijn komst was met het nodige spektakel.



Cruise daalde niet af met een parachute of zat niet aerodynamisch op een motor, zoals hij graag zelf stunt. Er vlogen over de rode loper acht straaljagers, een duidelijke verwijzing naar de gevechtspiloten van "Top gun". Cruise was helemaal in zijn element: hij flaneerde breedglimlachend op de rode loper en nam uitgebreid de tijd voor iedereen.