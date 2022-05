Nee, de politie flitst niet vanuit een huurauto in Mechelen, zoals sociale media suggereren  

Maar dat verhaal klopt niet. De politie van Mechelen gebruikt, net als verschillende andere politiezones, een vuilnisbak waar een flitscamera in gemonteerd is. Maar die moet ook ter plaatse worden gebracht. En dat verliep in dit geval iets anders dan gewoonlijk, vertelt woordvoerder Dirk Van de Sande. "Het is zo dat wij ons flitstoestel, waarmee we de snelheidsovertreders betrappen, ter plaatse brengen met voertuigen waarin ons toestel rechtstaand kan en moet vervoerd worden. Eén van die voertuigen die we daarvoor gebruiken staat momenteel in de garage voor herstelling en wij hebben een vervangauto gehuurd, waarmee we het materiaal ter plaatse brengen."