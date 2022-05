Kauwen nemen plaats in van slechtvalken in nestkast aan ziekenhuis in Heusden-Zolder

In en rond het Sint-Franciscusziekenhuis van Heusden-Zolder zorgen duiven en kauwen voor overlast, met vogelpoep en lawaai tot gevolg. En de directie wilde die vogels verjagen door een koppel slechtvalken aan te trekken. Daarom is in een mast vlak bij het ziekenhuis een nestkast geïnstalleerd. Het opzet was dat de aanwezigheid van de valken de kauwen zou afschrikken, en de slechtvalken 'slaan' ook de duiven met hun vleugels.

Het nest is nu inderdaad bewoond, maar niet door de 'juiste' bewoners: Er zitten kauwen in in plaats van slechtvalken. Net de vogels die door de slechtvalken verjaagd moesten worden. En die vogels blijven daar nu nog enkele maanden. Peter Brouwers van het Sint-Franciscusziekenhuis: "De kauw is een beschermde dierensoort, die mogen daar blijven zitten."