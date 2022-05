Discussie in federale regering over legerbudget: hoeveel geven andere NAVO-landen uit en wat beloven ze in de toekomst?

Door de oorlog in Oekraïne is de veiligheidssituatie in de wereld en met name op het Europese continent in een nieuwe plooi gelegd. Verschillende NAVO-lidstaten beseffen dat en beloofden de voorbije weken en maanden om hun militaire uitgaven op te krikken. Maar die beloftes zullen er in veel landen niet toe leiden dat ze in 2024 die 2 procentnorm wel zullen halen. Investeringen vergen tijd, uitgaven in defensie komen sowieso altijd met vertraging.

Duitsland lijkt daar wel in te slagen. Duitsland spendeert nu zo'n 1,5 procent van zijn bbp aan defensie. Door de oorlog in Oekraïne koos de regering van bondskanselier Olaf Scholz voor een ware breuk met het verleden. Plots was stevig investeren in het leger geen taboe meer, al ging er een zware interne discussie aan vooraf. Duitsland zou zo in 2024 al aan de 2 procent raken.

Ook Nederland wil tegen het einde van de legislatuur (2024-2025) in die buurt komen. De Nederlandse regering kwam in december in het regeerakkoord al overeen - vóór de oorlog in Oekraïne dus - om meer in het leger te investeren en zou op basis van berekeningen die toen zijn gemaakt, in 2024-2025 op ongeveer 1,9 procent uitkomen. "Fors richting de internationale verplichtingen", heette het toen. Vandaag maakte de Nederlandse regering bekend dat ze nog extra wil investeren.