Diyanet-moskeeën vechten nieuw erkenningsdecreet aan bij Grondwettelijk Hof, minister Somers: "Decreet is nodig"

Ons onderzoeksmagazine "Pano" legde vorig jaar bloot hoe die buitenlandse invloed in de Belgische moskeeën (ook vanuit Marokko en de Golfstaten) precies werkt. Met meer dan 60 moskeeën is Diyanet de grootste koepel van Turkse moskeeën in België. Diyanet is een Turks overheidsorgaan dat het beheer van de godsdienst regelt, met een zetel in België.

Imams in de Diyanet-moskeeën in België komen doorgaans dus uit Turkije, en worden ook betaald door Turkije. Het zijn in feite dus “Turkse overheidsambtenaren”. En dat zorgt ervoor dat de imams een duidelijke politieke kleur hebben, vertelden verschillende gelovigen in Pano. Ook bleek dat Turkije via de moskeeën vroeg om informatie te verzamelen over Gülenisten in ons land. Zij worden door Erdogan gezien als tegenstander van het Turkse regime.