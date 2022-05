Vrouw in Erpe-Mere onder puin nadat toegangspoort instort door onweer 

Tijdens het noodweer wilde de vrouw die met haar fiets onderweg was, schuilen voor de regen, hagel en wind. Ze ging onder de toegangspoort van het oude kerkhof in Erpe staan. De boog van die toegangspoort is door een windhoos ingestort en de vrouw raakte onder het puin bedolven. Ze is gewond geraakt, maar niet in levensgevaar. De omgeving van de toegangspoort is door de politie verzegeld. De gemeente Erpe-Mere gaat de poort volledig afbreken.