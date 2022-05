Expo "Onderhuids" in Turnhout: 15 levensverhalen van mensen met een tattoo van een speelkaart

"Ik heb een tattoo van 'The Ace of Spades' van Motörhead, de schoppenaas, iets onder mijn linkerelleboog", zegt Gabriel Bruyns, een prille vijftiger uit Turnhout, bij Radio 2 in Antwerpen. "Ik was toen 17 en toen het nummer Ace of Spades op de markt werd gebracht, blies het nummer me totaal van mijn sokken. Later ben ik in de muziek gerold en kreeg ik de kans om als productiemanager met de groep te werken."