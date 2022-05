Festivalzomer 2022 drukker dan ooit: een overzicht van de meerdaagse festivals in Vlaanderen en Brussel

Geen dorp zonder zijn eigen festival, wil het cliché, en daar is iets van aan. Daarom beperken we ons op deze festivalkaart tot meerdaagse evenementen in Vlaanderen en Brussel. De zomerperiode bakenen we af, van dit weekend eind mei tot eind september.

Dagfestivals (zoals Werchter Boutique), of concerten van één artiest vind je niet op de kaart terug. Een tweede criterium is dat het evenement op één locatie wordt georganiseerd. Festivals zoals de Parkies, die in de loop van de zomer georganiseerd worden in verschillende gemeenten, staan niet op de kaart. We hebben zowel gratis festivals als betalende evenementen opgelijst.