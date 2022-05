Gevangenis Merksplas zoekt zorgkundigen op jobdag binnen gevangenismuren

De gevangenis van Merksplas wil graag een tiental zorgkundigen aanwerven. Het gaat om algemeen en psychiatrisch zorgkundigen, maar ook om ergotherapeuten, psychologen en opvoeders. “Er heerst nog steeds een taboe rond werken in de gevangenis. Bovendien zijn er ook veel vacatures in de zorg en vissen we allemaal in dezelfde vijver”, vertelt gevangenisdirecteur, Serge Rooman.