Griekse componist en muzikant Vangelis (79) is overleden, bekend van muziek in "Chariots of Fire"

Vangelis is grotendeels een autodidact. Hij heeft nooit muziekles gevolgd en was nauwelijks in staat bladmuziek te lezen of te schrijven. In de jaren 60 was hij met onder meer zanger Demis Roussos oprichter van Aphrodite's Child, een zogenoemde progressieve rockgroep.

In de jaren 70 ging Vangelis solo en legde hij zich meer en meer toe op filmmuziek. In 1982 won hij een Oscar voor zijn filmmuziek bij "Chariots of Fire", een jaar later kreeg hij een Golden Globe voor zijn muziek bij "Blade Runner" en in de jaren 90 scoorde hij een hit met "Conquest of Paradise", een nummer dat ook gebruikt is in de film "1492: Conquest of Paradise", over de ontdekking van Amerika.