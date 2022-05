Groen blijft dwarsliggen over verdere verhoging defensiebudget: "Op dit moment geen akkoord in regering"

Het groene "njet" is vervelend voor premier Alexander De Croo (Open VLD), wiens Vivaldi-coalitie de laatste tijd niet uitblinkt door eensgezindheid. De Croo kreeg vanmiddag enkele lastige vragen over de defensieplannen van de regering. "Het laatste wat ik als land zou willen horen, is dat we free riders zijn, dat we ons deel niet doen", zegt de premier.

"Je kan onmogelijk zeggen dat onze veiligheid iets is wat we in solidariteit doen als we niet ons deel van het verhaal doen." Klinkt goed, maar wat betekent dit? "Het regeerakkoord is daar zeer duidelijk over. Het zegt dat we ons aligneren op de uitgaven die de landen zonder nucleaire capaciteit doen." De Croo verwijst hier naar een berekening die onder de vorige minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is gemaakt en bepaalt dat 1,6 procent van het bbp aan defensie moet worden gespendeerd, het gemiddelde bedrag dat NAVO-landen zonder kernwapens in 2015 aan defensie spendeerden. "Dat is de discussie die plaatsvindt binnen de regering."