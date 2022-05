175 miljoen kijkers voor WK online game Counter-Strike vanuit gevuld Sportpaleis in Antwerpen

In het Antwerpse Sportpaleis vindt vanavond het wereldkampioenschap “Counter-Strike” plaats. Dat is een online spel waarbij gamers van over heel de wereld het tegen elkaar opnemen. Het is de grootste onlinewedstrijd die er ooit in België is geweest en lokt zo’n 175 miljoen trouwe kijkers. De kwart- en halve finales gaan door van 19 tot 21 mei, om op zondag 22 mei te eindigen met de grote finale.