Ik kan jullie alleen maar smeken: laat de gsm liggen tijdens het rijden

Over een deel van de schade durven we nog de spons te vegen. Die klaplong en wekenlange duizelingen zullen we even wegdenken. Dat kapotte gebit, waardoor ze na een kleine drie maanden nog altijd op haar eten moet sabbelen om wat vaste voeding naar binnen te krijgen, willen we ook vergeten. Net als de maandenlange zware medicatie die haar lichaam overhoop heeft gehaald. Dat ze door alle mentale en fysieke ongemakken nog nauwelijks kan slapen, nemen we er ook maar bij.

Met sommige breuken kunnen we ook nog leven. De gebroken oogkas, neus, kaak, ribben en zelfs die ruggenwervel willen we nog over het hoofd zien. Maar dat been vol breuken van boven tot onder, dat ligt toch iets moeilijker. De botten zijn zoals de inhoud van een zakje chips waar je enigszins afgeleid met je volle gewicht op bent gaan staan: in stukjes gekraakt. De knie van dat been is verbrijzeld. Een knieprothese is geen optie omdat alle botten errond ook naar de knoppen zijn.

Zal ze dat been ooit nog kunnen gebruiken? We weten het niet. Zelfs als ze ooit van dat fantastische geluk kan proeven, zal ze waarschijnlijk hooguit wat met een wandelstok kunnen pikkelen.