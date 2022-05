Code geel voor pittige onweersbuien die van west naar oost trekken: waar en wanneer kan je neerslag verwachten?

In de nacht van donderdag op vrijdag volgen dan nieuwe onweersbuien (met hagel en rukwinden) vanuit Frankrijk. Morgen kan de neerslag opnieuw overvloedig zijn en het zal gestructureerder zijn.



Weerman Frank Deboosere: "Het kan vrijdag méér kletteren met een gemiddelde van 10 tot 15 l/m², met uitschieters naar boven of naar onder." Vrijdagnamiddag wordt het droger in het westen en 's avonds ook in de andere streken. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 23 graden in de Kempen.



Het weekend wordt frisser en droger dankzij koelere zeelucht die wordt aangevoerd. Zaterdag krijgen we zon en wolken afwisselend te zien. Vooral over het noorden en het oosten is er in de ochtend kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden.



Zondag blijft het droog met veel zon en soms zwaarbewolkte perioden. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden. De wind is zwak en veranderlijk.