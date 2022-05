Indonesië hervat export palmolie om torenhoge prijzen tegen te gaan

Eind vorige maand had het land een exportverbod ingevoerd voor alle oliën waarmee gekookt wordt. De overheid wilde zo verhinderen dat er tekorten zouden ontstaan op de thuismarkt, wat tot sociale onrust zou kunnen leiden. Die beslissing had grote gevolgen voor de voedselprijzen, want Indonesië is 's werelds grootste producent van plantaardige olie, met een marktaandeel van 35 procent.