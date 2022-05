Inwoner Berlare dient bezwaarschrift in tegen maaien waterplanten aan Donkmeer: "Dan gaat er nog meer blauwalg komen"

De blauwalg is al jaren niet weg te krijgen in het Donkmeer en is slecht voor de vissen. Ze zijn schadelijk voor de mens en voor de dieren, en kunnen een slechte geur geven. En het maaien mag zelfs niet, want het zou gaan om een van de meest beschermde natuurgebieden van Europa, volgens Vande Abbeele: "Ze maken er bijna een soort PFOS-affaire van. Het Donk wordt giftig door die cyanobacteriën. Je mag je hand zelfs niet in het water steken, want die maakt je ziek."