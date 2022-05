Is het stikstofakkoord nog wel een akkoord? Vlaamse meerderheid niet op één lijn over "rode lijst"

Alleen bleek dat verhaal niet helemaal te kloppen, toen de Vlaamse Landmaatschapij (die de lijsten samenstelt) gisteren in de commissie Landbouw verklaarde dat er in 2022 nog een nieuwe lijst met rode bedrijven gemaakt is en dat de lijst uit 2015 dus niet gebruikt werd. Die nieuwe lijst bevatte plots 58 bedrijven, dus vier meer dan in 2015.

Aangezien een aantal van die bedrijven de afgelopen jaren al gesloten zijn of extra maatregelen genomen hebben om hun uitstoot omlaag te krijgen, werden die nog van de lijst gehaald. In totaal blijven er nu 41 bedrijven over die in 2025 dicht moeten. Onder meer de boerderij van de abdij van Averbode hoort daarbij.