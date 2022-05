Amerikaanse president Biden roept oorlogswet van 1950 in om tekort aan babyvoeding aan te pakken 

De "Defense Production Act" is een oorlogswet uit 1950 en laat de Amerikaanse president toe om, in het belang van de nationale veiligheid, in te grijpen in de privésector. De wet werd ook al tijdens de coronacrisis gebruikt om bedrijven te verplichten de productie van medische apparatuur en mondmaskers op te drijven. Nu roept hij die wet dus opnieuw in om babyvoedingproducenten voorrang te geven bij leveringen van ingrediënten of onderdelen. Zo kunnen fabrieken hun productie opvoeren.