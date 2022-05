Jongeren mogen vanaf 16 jaar stemmen voor Europese verkiezingen

De voorstanders reageerden verheugd op de goedkeuring. Kristof Calvo (Groen), een van de grote trekkers van het dossier, herinnerde eraan dat hij bijna vijftien jaar geleden - toen nog als voorzitter van Jong Groen - al voor een verlaging van de kiesleeftijd pleitte. Hij verdedigde dat het voor de Europese verkiezingen geldt. Het is een niveau waar veel belangrijke beslissingen vallen, maar het is ook een parlement dat minder voorspelbaar is en waar meer over grenzen van meerderheid en oppositie wordt samengewerkt, luidde het.