Jongeren uit Sint-Niklaas krijgen een ontspanningsplek in de stad

In Sint-Niklaas krijgt een groep jongeren een "indoor chill ruimte" in de stad. Om dit te realiseren krijgt het van de stad 20.000 euro. De relaxplek komt er mogelijk in de Reinaert Gallerij. "We willen een plek alleen voor de jongeren om er samen te kunnen chillen en te feesten", klinkt het bij de jongerengroep.