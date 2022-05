Koen Crucke vanaf vandaag op de planken van Zomeropera in Alden Biesen: "Ontzettend veel zin in"

"Ik heb er ontzettend veel zin in", steekt Koen Crucke van wal. "We hebben net nog een generale repetitie gehad met publiek, en het publiek geniet zichtbaar. Dat is voor ons het belangrijkste." Vanavond start de eerste voorstelling, en de Zomeropera loopt nog tot eind volgende maand. Crucke speelt de hoofdrol, gidst vijf operazangers doorheen de voorstelling, en zingt zelf ook enkele nummers."

"Als je alleen al binnenkomt, met dat prachtige kasteel, de tuinen en het water: het is een prachtig zicht", klinkt het. De acteur is dus vol lof over de locatie. "Ik gebruik de tijd die ik in Limburg spendeer om te werken, maar ook om een beetje vakantie te nemen in de provincie."