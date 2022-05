Leerlingen uit Assenede en Evergem krijgen verkeersles met een VR-bril

De brillen die de politie ontleend, vervangen de verkeersles niet. Het is een onderdeel van de les. "Het is een hulpmiddel, maar het vervangt noch het praktische, noch het theoretische deel", zegt John Van Acker. "Voor de jonge leerlingen passen die VR-brillen perfect in hun leefwereld. Als de leerlingen de fietsles met VR-bril volgen en juist reageren dan krijgen ze een groen licht, anders worden ze uit het spel gegooid en crashen ze. Het is voor hen een aanvulling op de andere zaken die ze leren. Het zijn simulaties die ze te zien krijgen over fietsen op de openbare weg en over mogelijk onveilige situaties."