Let op voor muurhagedissen op fietssnelweg in Wetteren: "Ze komen mee met de trein uit de Ardennen"

"Een paar jaar geleden hebben wij ontdekt dat er veel hagedissen platgereden werden op de fietssnelweg naast de spoorweg Gent - Dendermonde", vertelt schepen van Milieu, Piet Van Heddeghem (Groen&Co). "We hebben toen gezocht naar systemen om de hagedissen te beschermen. De voorbije twee jaar hebben we plastieken waarschuwingsborden gezet, maar nu staan er dus officiële borden."

Er zitten honderden muurhagedissen in de regio rond Wetteren. Enkele jaren geleden zouden die zijn toegekomen met de trein volgens de schepen. "Zij zijn letterlijk met de trein meegekomen en zijn hier van de trein gesprongen of gevallen. Zo heeft de kolonie zich hier verder ontwikkeld. Normaal komen ze vooral voor in het Zuiden van België in de Ardennen. Dus zij hebben letterlijk de trein genomen en zijn hier gebleven."