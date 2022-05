Bommelding op vlucht van Riga naar Zaventem: toestel naar uithoek luchthaven gebracht

Op de luchthaven van Zaventem is een controle aan de gang van passagiers en bagage van een vlucht uit Riga, na een bommelding. Dat verneemt VRT NWS. Het toestel, dat iets voor 18 uur geland is, werd naar een uithoek van de luchthaven gebracht. Bommeldingen in de luchtvaart zijn vrij uitzonderlijk.