Man uit Koksijde vindt korenslang in tuin: "Ongevaarlijk, maar beet kan venijnig zijn"

"Intussen hebben we hier al een dozijn van die slangen zitten", zegt Goes. "De slang leeft in Noord-Amerika. Waarschijnlijk is het dier hier ergens ontsnapt of uitgezet. De korenslang is één van de populairste reptielen om als huisdier te houden. Jarenlang stond de soort zelfs op nummer één, maar we merken dat de koningspython intussen populairder is geworden. Deze korenslang blijft nu zeker 2 weken in quarantaine tot de eventuele eigenaar opduikt. Als dat niet gebeurt, bieden we het dier aan voor adoptie."