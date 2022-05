Man uit New York voelt zich bedot door hamburgerreclame en sleept fastfoodketens voor de rechter

Dat bestaat wel degelijk, zegt Isabelle Buelens, advocate en vennoot bij Ambos Lawyers, gespecialiseerd in consumentenrecht. "In België en Europa is dat geregeld door Europese regelgeving, omgezet in Belgische wetgeving", licht ze toe in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Dat staat in boek 6 van het wetboek economisch recht, dat gaat over allerhande marktpraktijken en regels inzake consumentenbescherming."