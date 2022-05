Inbraak in Brussels justitiepaleis "geen doelgerichte actie", verdachte wel naar cel voor eerdere straffen

Gisterochtend rond 5 uur werd de twintiger op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in het Brussels justitiepaleis. Hij had een ruit kapot geslagen op de eerste verdieping van het gerechtsgebouw, waarna hij op tocht was gegaan. Zo had hij onder meer ingebroken in de lokalen van de burgerlijke griffie van het hof van beroep.