Maritiem festival Oostende voor Anker is gestart: "Het is de beste editie ooit"

Het was puzzelen tot woensdagavond laat om alle schepen een plaats te geven in de dokken van de haven van Oostende. Maar donderdagmorgen was alles klaar voor Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee. De organisatoren kijken wel met een bang hart naar het voorspelde onweer. "We hopen dat we gespaard blijven van het ergste, want rukwinden van 80 tot 90 kilometer per uur zijn geen goede zaak voor onze schepen", zegt curator Hubert Rubbens.