Na 3 jaar opnieuw massacantus in Kortrijk: "Elkaar beter leren kennen met een pintje in de hand"

De kannen bier werden af- en aangevoerd tijdens de cantus, maar rond 22.00 uur ging de bierkraan onherroepelijk dicht. In de volksmond wordt een massacantus aanzien als een zuipfestijn, maar dat is het volgens Pedro Colasse niet. “Ik zie het eerder als een netwerkevent. Er wordt natuurlijk een pintje gedronken, maar het is ook de gelegenheid voor de leden van de verschillende studentenclubs om mekaar beter te leren kennen, er worden afspraken gemaakt rond de praesidiums van volgend jaar en er wordt natuurlijk heel veel gezongen! Het is een traditie, er wordt misschien af en toe te veel gedronken, maar gelukkig blijft het allemaal binnen de perken.”