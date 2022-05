Maye Musk (74), mama van Elon, is oudste model ooit op cover van Sports Ilustrated

Maye Musk werd in 1948 geboren in Canada, maar verhuisde twee jaar later naar Zuid-Afrika. In 1970 trouwde ze met Errol Musk, van wie ze later zou scheiden. Samen kregen ze wel drie kinderen: Elon, Kimbal en Tosca.

In Zuid-Afrika bouwde ze vanaf de jaren zestig haar modellencarrière uit. Ze was o.a. te zien op de covers van de prestigieuze modebladen Vogue, Vanity Fair en Elle. Ze stond eveneens op de cover van Time Magazine. In 2014 figureerde ze in een videoclip van popzangeres Beyoncé. Naast haar modellencarrière was ze ook diëtiste.



In 2020 publiceerde ze haar eerste boek "Een vrouw maakt een plan", waarin ze vertelt over haar bewogen leven. Ze laat zien hoe ze armoede overwon, geweld versloeg, en tegenslagen op haar pad de baas werd. Met een plan, zegt ze, is het nooit te laat voor succes.