Mopshonden hebben zoveel gezondheidsproblemen dat ze niet meer als een typische hond beschouwd kunnen worden

Maar mensen horen dat soms niet graag en Mollaert merkt ook in haar praktijk dat mensen nog altijd deze honden aankopen. "Ze komen dan met veel plezier die hond tonen en wij zien dan direct alle problemen die aan die hond vasthangen."

In Europa zijn dierenartsen intussen gaan nadenken hoe ze als beroepsgroep enigszins kunnen voorkomen dat deze honden nog gekweekt en verkocht worden, en daar is dan een oproep uit voortgekomen om niet meer actief mee te werken aan kunstmatige inseminatie bij de kweek.

Veel mopshonden kunnen immers zelf niet copuleren of jongen werpen. Als de dierenartsen niet meer meewerken bij het kweken, is het de bedoeling dat de kwekers zich ook bewust zouden worden van het feit dat ze misschien naar gezondere honden moeten overstappen die wel in staat zijn die prestaties te leveren in plaats van te kweken met honden die dat zelf niet kunnen.

Of de oproepen uiteindelijk zullen bewerkstelligen dat mensen stoppen honden met een korte neus te kopen en te kweken, daar is Mollaert lang niet zeker van. Ze blijven immer heel populair, zei ze. Van in de beginfase deed ze al pogingen om mensen bewust te maken van de problemen en nu, 5 jaar later, vindt ze niet dat het veel geminderd is.

Wel vindt ze dat de oproep om die rassen niet meer in reclame te gebruiken, succes heeft gehad. En het valt haar op dat het stilaan ook naar andere sectoren begint door te sijpelen dat deze rassen misschien niet het ideale uithangbord zijn.

De studie van het team van het Royal Veterinary College is gepubliceerd in Canine Medecine and Genetics.