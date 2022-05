Museum M in Leuven breidt collectie weer uit met onder andere bijzondere stukken uit de late middeleeuwen

“De werken zijn op verschillende manieren sterk verbonden met Leuven ", vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). "Zo is de olieverfschets geschilderd door Gustave Van Aise in opdracht van de toenmalige Leuvense burgemeester Leopold Vander Kelen. Constantin Meunier was leerkracht aan de kunstacademie in Leuven. De familie Borman en Joost Laroy hebben hun roots hier. En Roesen was heel actief in de regio en vermoedelijk ook Leuvenaar. Met de huidige collectie profileert M zich zowel op regionaal als (inter)nationaal niveau."