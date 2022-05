Nationale Bank legt symbolische eerste steen van nieuwe cashcenter in Asse

Die eerste symbolische steen werd gelegd door directeur Tim Hermans in aanwezigheid van het gemeentebestuur van Asse. “Dit is een belangrijke dag in de geschiedenis van de Nationale Bank”, zei directeur Hermans. “Het is immers de symbolische officiële start van een groot immobiliëntraject van de Nationale Bank. Eenmaal het cashcenter in Zellik klaar is, kunnen we namelijk starten met de noodzakelijke renovatie van onze hoofdzetel in Brussel die we dringend klimaatvriendelijker moeten maken en aanpassen aan de nieuwe werkcultuur die de bank aan het nastreven is.”