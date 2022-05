Natuurpunt Gent en de landbouwers werken samen om kievitnesten op de akkers te redden:"Op een jaar tijd 100 nesten gered"

Om de kievit te redden, is vooral de samenwerking tussen Natuurpunt en de landbouwers van cruciaal belang. "En dat is over het algemeen gelukt", zegt Geert Spanoghe nog. "Soms waren er landbouwers die wat moeilijk deden, want het vraagt echt wel iets van hen. Ze moeten met de tractor de nesten ontwijken of hun ploegen omhoog halen. Dus we zijn wel blij dat er zoveel bereidwilligheid is. Met de hulp van de landbouwers zijn in de regio Gent meer dan 100 kievitnesten gered. En dat is goed nieuws. Dat betekent dat de vogels in alle rust kunnen broeden en de jongen kunnen uitvliegen"