Nieuwe, kleinere, biomassacentrale in Gentse haven geopend

Het afvalhout voor de nieuwe biomassacentrale wordt met binnenschepen uit de dichte omgeving aangevoerd. "Het is niet meer de bedoeling om hout van verre bestemmingen naar de biomassacentrale in de Gentse haven te brengen", zegt Michael Corten, CEO Bio Energy Base. "Het was de bedoeling om in Gent een grote biomassacentrale te bouwen, maar uiteindelijk kreeg de grote centrale geen vergunning en is ons bedrijf op zoek gegaan naar een alternatief. We hebben een nieuw plan voorgelegd, met de nadruk op het lokale aspect en kleinschaliger, en hiervoor kregen we de toestemming.