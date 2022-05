Nieuwe padelvelden op terrein van vroegere discotheek Cherry Moon in Lokeren

Op de site van de vroegere discotheek Cherry Moon in Lokeren komt er een padelclub. Er was al een evenementenhal geopend op de site, begin juni opent de zomerbar daar haar deuren en vanaf 10 juni kan je er ook naartoe om te padellen. "We willen er een echte familieclub van maken met meer dan alleen padelvelden", reageert organisator Ellen Rigaux.