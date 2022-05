Onweer en bliksem veroorzaken schade op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen

Rond 2 uur werd een woning in Gewad, een straat in Desselgem, bij Waregem, geraakt door een blikseminslag. De bewoner van het huis schrok wakker en merkte dat hij geen elektriciteit meer had, maar ging terug slapen. Ook de buren waren wakker geworden door de luide knal van de blikseminslag en zagen dat er brand was ontstaan aan het dak van hun buur. Ze verwittigden hun buurman en belden de hulpdiensten. De brandweer kwam snel ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle.

Door de brand ontstond er een gat in het dak. De brandweer legde er een zeil over om te voorkomen dat het zou binnen regenen. Door de blikseminslag is een stopcontact uit de muur gerukt. De schade aan de elektriciteit verspreidde zich tot aan de zekeringkast, beneden in de garage, waardoor de woning zonder elektriciteit zit.