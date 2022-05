Op vier jaar tijd zijn er in de stationsomgeving van Sint-Niklaas minder incidenten, wel meer drugs

Tien jaar geleden is een intentieverklaring ondertekend met de stad, de politie, de NMBS, het parket en de federale politie om meer en gericht samen te werken rond incidenten in en rond de stations van Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai en Nieuwkerken. Er is geregeld overleg tussen de verschillende partijen en die samenwerking heeft er mee voor gezorgd dat het veiligheidsgevoel rond de stations is verbeterd en de incidenten zijn verminderd. Rond de stationsomgeving staan er veel bewakingscamera's en er wordt ook meer gepatrouilleerd.