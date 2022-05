"De ongerechtvaardigde invasie van Irak... Ik bedoel Oekraïne": opvallende verspreking van oud-president Bush

Voormalig president George W. Bush bekritiseerde Rusland tijdens een toespraak in Dallas, Texas, maar versprak zich. "Het gevolg is dat er geen controlemechanismen meer zijn in Rusland. Waardoor 1 man kan besluiten tot een geheel onrechtvaardigde en brute invasie van Irak". Bush verbeterde zich snel en maakte vervolgens een grapje over zijn leeftijd: "Ik bedoel Oekraïne... 75, hè".