Pokémonjager vindt ontsnapte schildpad Jan in Boortmeerbeek: "Ik ben superblij"

De man vond schildpad Jan terwijl hij Pokémon-figuurtjes aan het 'vangen' was via de app, Pokémon Go. Dat is een spel waarbij je met je smartphone op straat op zoek gaat naar figuurtjes. "Gotta Catch 'Em All", ofwel "vang ze allemaal". Zo luidt het credo van het vroeger immens populaire videospel en animatieserie Pokémon. En dat moet ook de man gedacht hebben, want met de vondst van de schildpad, heeft hij voor het eerst een levensecht exemplaar gevangen.